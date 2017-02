Injustice 2 bekommt zweiten Story-Trailer

Injustice 2 bringt sich langsam in Form, denn die Konkurrenz im Kampfspiel-Sektor ist und bleibt stark. Um alle DC-Helden und -Schurken schon im Vorfeld der Veröffentlichung ordentlich zu präsentieren, hat Warner Bros. einen weiteren Story-Trailer veröffentlicht. Wieder spielt darin der böse Superman und Oberschurke Joker eine Rolle, wir wollen euch da gar nicht zu viel verraten. Injustice 2 erscheint am 16. Mai für Playstation 4 und Xbox One.

