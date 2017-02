Naughty Dog hat keine Ahnung wovon der Uncharted Film handelt

Mit der Arbeit an der Uncharted-Verfilmung würde man meinen, Naughty Dog habe ein Auge auf den Entwicklungsprozess, vor allem bezüglich des Tons der Geschichte und dem Skript. Immerhin machen diese Elemente einen großen Teil des Charmes der Spieleserie aus. Doch wie es scheint ist dies nicht der Fall. So enthüllte der Co-Autor und Creative Director von The Last of Us und Uncharted 4: A Thief's End auf Twitter, dass Naughty Dog keine Ahnung habe:

"Niemand bei Naughty Dog hat bisher das Skript gelesen. Keine Ahnung wovon der Film handelt, erst recht nicht was den Ton betrifft."

Das antwortete Druckman nachdem der Autor des Films, Joe Carnahan, mitteilte, dass er versuche die Dialoge des Spiels, inklusive dem Fluchen und den nicht jugendfreien Inhalten, mit den Dialogen des Films abzugleichen. "Ich habe es definitiv nicht als einen PG-13 Film umgeschrieben. Ich habe es so geschrieben, wie es nun mal in einem Film dargestellt werden sollte," erklärte er.