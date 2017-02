The Division's Last Stand-Erweiterung erscheint nächste Woche

The Division's kommende Erweiterung Last Stand zieht uns zurück in die Dark Zone und lässt uns in zwei Teams mit jeweils vier Spielern gegeneinander antreten. Dabei gilt es drei verschiedene Zonen zu erobern. Wer auf Ubisoft's Public Test-Server spielt, hatte bereits einige Möglichkeit, den neuen Eroberungsmodus auszutesten, doch nun ist es Zeit für einen offiziellen Release. So kündigte Ubisoft nun an, dass Last Stand und das 1.6 Update am dem 28. Februar verfügbar ist. Die Patchnotizen dazu werden einen Tag davor, am kommenden Montag, veröffentlicht. Wir wissen jedoch bereits, dass der Patch starke Veränderungen an der Balance der Ausrüstung vornimmt, einige Mechaniken verfeinert und Playstation-4-Pro-Besitzer eine höhere Auflösung bekommen. Macht ihr euch schon bereit für den Last Stand nächste Woche, oder spart ihr lieber für kommende Spiele?

