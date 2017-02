Danganronpa V3: Killing Harmony mit festem Termin für PS4 und PS Vita

Der Horror nimmt kein Ende: Der sadistische Bär Monokuma geht erneut auf Studenten los, wenn Danganronpa V3: Killing Harmony am 29. September 2017 für PS4 und PS Vita erscheint. Das Mystery-Adventure im Visual Novel-Stil bietet ein neues Setting, neue Charaktere, eine düstere Atmosphäre und jede Menge Psycho-Spielchen. In Danganronpa V3: Killing Harmony werden 16 Studenten entführt und in einer Akademie gefangen gehalten. Es geht um hohe Spieleinsätze, investigative Untersuchungen, Mordfälle und Todesurteile.

