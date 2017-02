Insomniac Games offen für Fortsetzung von Sunset Overdrive

In ein paar Tagen wird das Studio Insomniac Games 23 Jahre alt. Mit dem Release von Edge of Nowhere, Feral Rites, Ratchet & Clank, Song of the Deep und The Unspoken war das Jahr 2016 sehr stressig für den Entwickler. Wie es scheint, hat man jedoch nicht vor, das Tempo herunterzuschrauben. Es wird an Spider-Man für Playstation 4 gearbeitet, ebenso planen sie neue Inhalte für The Unspoken. Man könnte meinen, das würde bereits ausreichen, doch das Studio möchte in Zukunft gerne noch mehr Projekte angehen.

In einem Gespräch mit Game Informer hat Ted Price einige Worte zu einer Fortsetzung von Sunset Overdrive fallen gelassen: "Da müsst ihr Microsoft fragen."

Eine etwas verwirrende Antwort, die er mit folgendem Statement ergänzte: "Wir haben sehr viel Leidenschaft für das Franchise, und wir besitzen es ebenfalls. Vielleicht sieht man also in Zukunft etwas zu Sunset. Kein Versprechen und keine Timelinem, an die wir uns halten können, aber es repräsentiert unsere Bereitschaft, unerwartete Erfahrungen zu erschaffen."

Da die Rechte an dem Spiel bei Insomniac liegen, hat Microsoft nicht viel mitzusprechen, wenn es um eine potentielle Fortsetzung geht. Wir denken, dass sich die erste Aussage vor allem auf den Aspekt Zeit und Geld der Entwicklung bezieht. Vielleicht sind sie in der Lage, sich selbst zu finanzieren und können das Franchise in Zukunft auch auf anderen Plattformen veröffentlichen. Wenn ja: Was würdet ihr gerne in Sunset Overdrive 2 sehen?