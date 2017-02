Bioshock-Entwickler gründen neues Studio und teasen neues Projekt

Als Irrational Games 2014 die Entwicklungen zur Bioshock Infinite-Erweiterung Burial at Sea fertigstellten, kündigte man ebenfalls an, dass man sich in Zukunft auf etwas Neues konzentrieren würde. Damals verloren zahlreiche ihren Job, so dass nur noch 16 von ihnen übrig blieben. Seitdem haben wir nur kleine Teaser bekommen, woran Irrational arbeitet, doch nun scheint es als sei eine Ankündigung nicht mehr weit entfernt.

Erste Bombe: Der Name des Studios ist in Ghost Story geändert. Da man den Namen Irrational Games noch drei weitere Jahre trug, ist dies vielleicht eine Erklärung wert: "Wir sind ein neues Team, das an einem neuen Spiel arbeitet, und das möchten wir in unseren neuen Namen reflektieren". Wie es scheint, möchte man sich jedoch weiterhin auf das spezialisieren wofür das Studio bekannt ist, denn die Begründung für den Namen ist recht simpel: "Ghost Story ist eine immersive, aufregende und traditionelle Community. Der Name erinnert uns an unsere Aufgabe."

Man möchte sich also auch weiterhin auf das Erschaffen immersiver Spiele gefüllt mit Geschichten konzentrieren, die für Bioshock-Fans einen großen Anreiz haben sollen. Auch für diejenigen, die das Gefühl haben, die Spielmechaniken der AAA-Titel seien zu oberflächlich, gibt es gute Nachrichten. So plant man für kommende Spiele sowohl für das Gameplay als auch das Geschichtenerzählen gleichermaßen herausfordernde Inhalte.

Bezüglich des Spiels selbst gibt es jedoch nur die vage Information, dass es sich um "ein neues, immersives Sci-Fi-Spiel mit Rollenspiel-Elementen" handelt. Doch die Namensänderung lässt trotzdem darauf schließen, dass wir nun nicht mehr allzu lang auf neue Details warten müssen.