Mimic-Fähigkeit in Prey verwandelt Spieler in Geschütztürme und Bananen

Die Mimic-Fähigkeit in Prey gibt Spielern die Möglichkeit, sich in sämtliche Objekte zu verwandeln, die es im Spiel zu finden gibt. Es kann etwas nützliches sein wie ein Geschützturm oder auch etwas weniger wirksames wie eine Banane. Andere Mimic-Beispiele gibt es im neuen Prey-Trailer hier unten. Prey erscheint am 5. Mai auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One. Wir haben ein frische Vorschau, wenn ihr reinschauen mögt.

