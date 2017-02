Sci-Fi-Survival-Adventure Pamela am 9. März im Steam Early Access

Das Kanadische Entwicklerstudio Nvyve kündigte an, dass der Open-World-Survival-Titel Pamela (oder P.A.M.E.L.A.) am 9. März via Steam Early Access veröffentlicht wird. Dabei werden Spieler herausgefordert die gefallene utopische Stadt Eden zu erkunden und in dieser zu überleben. Studio Director Adam Simonar will mit der Community zusammenzuarbeiten, um das Spiel mit neuen Features und Inhalten weiterzuentwickeln bis hin zum offiziellen Launch.

Kernmechaniken wie erkunden, looten, kämpfen, erbauen und upgraden sind bereits in der Early Access Version enthalten, wobei Dinge wie die nichtlineare Geschichte nach und nach in das Spiel einfügt werden sollen. Das Team schätzt, dass man noch ungefähr sechs bis neun Monate im Early Access verbringt, um das Spiel im Anschluss zu veröffentlichen. Der Gameplay-Trailer gibt bereits einen guten Überblick darüber, wie Pamela aussieht und was man von dem Spiel erwarten kann.