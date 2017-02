Nintendo bringt Nindie-Games im eShop zum Switch-Launch

Nintendo of Europe hat formal bestätigt, dass zeitgleich mit dem Launch von Nintendo Switch auch Nintendo-eShop verfügbar sein wird - inklusive einer Auswahl an Indie-Spielen. Am 28. Februar soll die gesamte Auswahl genannt werden, noch 2017 sollen über 60 Indies veröffentlicht werden, zusätzlich zu herunterladbaren Zusatz-Inhalten oder den digitalen Versionen von Spielen, die im stationären Handel auf Cartridge erhältlich sein werden. Drei Nindie-Spiele, deren Markstart in Europa gleichzeitig mit Nintendo Switch stattfinden soll, sind Fast RMX, Shovel Knight: Specter of Torment und Shovel Knight: Treasure Trove.

Zudem hat Nintendo es paar Details zur Struktur des eShops verraten:

- Nutzer, die bereits über Guthaben auf Accounts für 3DS oder Wii U verfügen, können das Geld auf allen Konsolen einsetzen - inklusive Nintendo Switch. Dazu muss lediglich die Nintendo Network ID mit dem Nintendo Account verknüpft werden und der Nintendo Account wiederum mit der Nintendo Switch-Konsole.

- Spiele für die Virtual Console wird es zum Marktstart von Nintendo Switch nicht geben. Zu gegebenem Zeitpunkt wird Nintendo weitere Informationen bekannt geben.

- eine Nachrichten-Funktion bietet Updates zu den neuesten Spielen und Anwendungen, die dem Nintendo-eShop hinzugefügt wurden sowie Informationen zu geplanten Spielen und anderen Updates von Nintendo.

- Um den Nintendo-eShop nutzen zu können, muss ein System-Update der Switch-Konsole, das am 3. März zur Verfügung stehen wird, durchgeführt werden. Dieses System-Update findet im Hintergrund statt, es installiert sich sehr schnell und stört nicht gleichzeitiges Gameplay auf der Konsole.

- Wurde der Nintendo-eShop erst einmal auf Nintendo Switch besucht, können Spielefans auch über www.nintendo.de digitale Spiele kaufen. Die Spiele können über die Nintendo-Webseite gekauft und später daheim dann automatisch direkt auf die Nintendo Switch-Konsole heruntergeladen werden - oder auch unterwegs, wenn eine WLAN-Verbindung besteht.