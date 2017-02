Wie sich Titan in Overwatch verwandelte

Auf der Dice 2017 kam Blizzard-Vizepräsident Jeff Kaplan auf die Bühne, und sprach über das Erschaffen von Welten in der Spieleindustrie im Jahr 2017. Zusätzlich erzählte er von bei Blizzard gestrichenem Online-RPG Titan, das einst in die Fußstapfen von World of Warcraft treten sollte. Über sieben Jahre arbeitete man an dem neuen Franchise, bevor im Mai 2013 die Entwicklung abgebrochen und die Assets für das Erschaffen von Overwatch verwendet wurden. Insgesamt arbeiteten 140 Entwickler an Titan, als der Entwicklungsprozess zum Stehen kam. 40 von ihnen bekamen eine Deadline, und in nur sechs Wochen kam man auf die erste Idee für Overwatch.

Werbung: