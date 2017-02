Suda 51 will echt schräges Super Mario-Game machen

Das japanische Entwickler Suda 51 (Killer 7, No More Heroes) will gerne echt schräges Super Mario-Game machen. In einem Interview beschrieb er die Idee wie folgt: "Die echt böse Typ hat Luigi entführt, also werden Mario und Bowser Freunde und ziehen gemeinsam los. So wie in einem Road-Movie in einem Auto. Sie reisen von Süden nach Norden, woe wie einmal quer durch Amerika. Ich denke, es wäre großartig, so ein Mario-game zu machen." Nun, das wird in dieser Form natürlich niemals passieren, aber was denkt ihr?

