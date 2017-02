Ein frischer Trailer zeigt erstes Morrowind-Gameplay aus The Elder Scrolls Online. Knapp 15 Jahre nach The Elder Scrolls III: Morrowind werden wir wieder die Insel Vvardenfell erkunden in der im Sommer erscheinenden Erweiterung für das MMORPG. Wer mag, liest unsere Vorschau vom Anspielevent in London.

Werbung: