Xbox Live Arcade Retro-Special im deutschsprachigen GR-Livestream

Heute läuft ab 21 Uhr bei Gamereactor ein deutschsprachiger Livestream, in dem wir uns durch einige der Klassiker der Xbox Live Arcade zocken, die wegen der Abwärtskompatibilität der Xbox One wieder verfügbar sind. So Zeug wie Feeding Frenzy und Zuma halt, unter umStänden schmeißen wie auch Skate 3 als Wildcard mit ins Rennen, wenn der andere Kram zu schnell zu öde werden sollte. Gespielt wird auf der Xbox One S. Guckt einfach ab 21 Uhr auf der speziellen Livepage vorbei, schaut zu und kommentiert, wenn ihr Lust habt. Das ganze wird auch via Facebook live übertragen.

