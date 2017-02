Der nächste DLC schickt uns in Civilization VI nach Australien. Das hat Firaxis Games angekündigt. Die Kampagne spielen wir dann als Premierminister John Curtin, dessen Spezialfähigkeit "Citadel of Civilization" die Produktion verdoppelt, wenn uns jemand den Krieg erklärt haben sollte in den letzten zehn Zügen oder wir selbst eine Stadt befreit haben in den letzten 20 Zügen. Dazu gibt es Boni beim Hausbau an der Küste und auf besonders schönen Kacheln. Ein Termin steht noch nicht fest, aber wir haben immerhin einen Trailer.

