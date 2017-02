Trailer erklärt mystischen Velvet Room in Persona 5

Wenn die Protagonisten von Persona 5 schlafen gehen, träumen sie nicht unbedingt wie typische japanische Schüler. Sie landen an einem Ort, der zwischen Traum und Realität, Verstand und Materie liegt. Ein Ort, den das Schicksal wie ein Gefängnis gestaltet hat. Ein Ort, der einen mit Macht belohnt, wenn man Opfer bringt. Die Rede ist vom Velvet Room - und von Igor. Wem dieser besondere Raum nicht bekannt ist, bekommt nun eine kleine Einführung per Trailer. Im Velvet Room kann man mit den Personas „experimentieren". Gefangene Personas lassen sich dort upgraden, in Gegenstände verwandeln oder fusionieren. Auch wenn der Velvet Room wie ein Gefängnis aussieht, ist dieser ein wichtiger Ort, um sich auf Kämpfe vorzubereiten. Der Ort kann tagsüber und nachts sowie in den Palästen durch spezielle Portale betreten werden.

