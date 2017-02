Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) hat mit "A Guide to the German Games Industry" erstmals einen umfassenden Überblick zum Games-Standort Deutschland veröffentlicht. Als englischsprachiges PDF ist die Broschüre hier verfügbar. Auf 48 Seiten gibt es einen umfassenden Überblick zum Games-Standort, es wird auch für Investitionen in Deutschland geworben. Hierzu gehören Daten zum deutschen Games-Markt, eSports-Clubs, den Spiele-Entwicklern und anderen Akteuren der Games-Branche sowie zur Gamescom und dem Angebot an Ausbildungsinstituten und Fachkräften. Zielpublikum sind unter anderem internationale Investoren und Games-Unternehmen, die Niederlassungen eröffnen oder ausbauen möchten.

