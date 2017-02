Kalypso Media hat Dungeons 3 für Playstation 4, Xbox One, PC, Mac und Linux angekündigt. Die Dungeon-Sim "wird größer, besser und umfangreicher", wenn sie im Herbst 2017 veröffentlicht wird. In Dungeons 3 bemächtigt sich das machthungrige Böse der Dunkelelfenpriesterin Thalya, die seine Kreaturen in den Kampf gegen das Gute führen soll, während es selbst bequem vom heimischen Dungeon aus die Strippen zieht. Mit Thalya an der Spitze und der geballten Macht des Bösen als Unterstützung machen sich Dungeon-Architekten auf, die Welt im Namen des dunklen Lords zu erobern.

In Dungeons 3 errichten wir einen einzigartigen Dungeon nach eigenen Wünschen und rekrutieren eine Armee aus allem, was das Böse zu bieten hat. Horde, Dämonen und Untote kämpfen in Dungeons 3 erstmals gemeinsam gegen das Gute. Es gibt erstmals komplett zufallsgenerierte Level, sodass keine Partie der anderen gleicht. Es gibt eine Einzelspielerkampagne mit 20 Missionen und über 20 Stunden Spielzeit, einen neuen Koop-Modus für zwei Spieler, zufallsgenerierte Karten im Skirmish- und Multiplayermodus für bis zu vier Spieler, mehr Räume und mehr Fähigkeiten für Einheiten. Und der berühmt-berüchtige Dungeons-Erzähler kommentiert das Spielgeschehen und sorgt noch im dunkelsten Dungeon für Heiterkeit.