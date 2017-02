The Fall of Oriath-Erweiterung bringt sechs Akte für Path of Exile. Das Free-to-play-Action-Rollenspiel von Grinding Gear Games kriegt mit der Erweiterung sowohl einen komplett neuen Akt als auch fünf gemischte. Die Erweiterung wird außerdem die Hauptkampagne des Spiels vollenden sowie neue Gebiete, Items und Gegner hinzufügen. Macht euch bereit für 24 weitere Bosskämpfe. Die Erweiterung fügt ebenfalls ein so genanntes Pantheon-System hinzu, bei dem ihr Götter töten könnt, um neue defensive Buffs freizuschalten. Weitere Änderungen und Verbesserungen die das Spiel besser auszubalancieren, sind ebenfalls auf dem Weg. The Fall of Oriath soll noch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

