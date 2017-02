Ist dies das bekloppteste Tor aller Zeiten in FIFA 17? Das kann ja einiges passieren und dumm laufen, aber dieser Ball findet seinen Weg ins Tor auf einem, nun ja, irgendwo umständlichen Weg. Den Clip dazu könnt ihr hier bei Footy Memes anschauen. Habt ihr ein dümmeres Tor erlebt oder gar selbst geschossen? Clips her in den Kommentaren.

