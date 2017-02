Das sage noch einer, Nioh sei ein schwieriges Spiel! Ist es gar nicht, denn man kann Nioh in 96 Minuten durchspielen. Hat jedenfalls der Youtuber Distortion2 geschafft und seinen Speedrun bei Youtube veröffentlicht. Er hat alle Bosse erledigt, der Run war aber lange nicht perfekt, er ist immerhin sechs mal gestorben. Da geht also noch was! Wer mag und nocht hat, sollte sich mal unsere Kritik zu dem Game durchlesen.

Werbung: