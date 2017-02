Neuer Trailer zu Injustice 2 zeigt Black Canary in Aktion

Netherrealm Studios Fortsetzung zu Injustice ist auf dem Weg, also schürt Warner Bros. langsam aber sicher den Hype und präsentiert uns, was die verschiedenen Charakter in Injustice 2 so drauf haben. Der neue Trailer zeigt Black Canary in Aktion. Gekleidet in einer Art Leder-Rüstung ist die DC-Heldin vor allem im Nahkampf eine gefährliche Gegnerin. Als Judo-Expertin bevorzugt sie es, ihre Feinde anzupacken und durch die Gegend zu werfen. Die schnellen Bewegungen erlauben es ihr außerdem, Projektilen auszuweichen, während der Canary-Schrei die wohl interessanteste Fähigkeit darstellt. Zusätzlich zeigt der Trailer, dass Vorbesteller als Darkseid spielen können. Injustice 2 erscheint am 16. Mai auf der Xbox One und Playstation 4.

Werbung: