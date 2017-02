Outcast: Second Contact auf Herbst 2017 verschoben

Yves Grolet, Gründer der Appeal-Studios und Game Director von Outcast: Second Contact, hat die Verschiebung der Veröffentlichung für PC, PS$ und Xbox One auf Herbst 2017 bestätigt. In der zusätzlichen Zeit sollen Grafik und Gameplay weiter ausgearbeitet werden. "Zudem liegt unser Augenmerk auf Kampfsystem und KI, um eine Action-Spielerfahrung bieten zu können, die ihresgleichen sucht", so Yves Grolet. Outcast: Second Contact ist ein Reboot des Abenteuers von 1999.

