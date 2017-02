Nächster Held in Overwatch ist nicht Doomfist

Blizzard hat bereits in der Vergangenheit mit einigen kleinen Details kommende Overwatch-Helden angekündigt. Sowohl Ana als auch Sombra wurden zuvor durch Trailer und Veränderungen in den Maps geteasert. In den vergangenen Monaten gab es vor allem Gerüchte um Doomfist und sein Eintritt ins Spiel. Sein Name wird im Intro des Spiels genannt, der Handschuh im Sombra-Kurzfilm gezeigt, es gibt Sprüche von Charakteren, in denen sein Name fällt. Und obendrauf gibt es auch noch Terry Crews, der sich offenkundig bereitgestellt hat, Doomfist zu synchronisieren. Nun wäre der richtige Zeitpunkt für einen potenziellen Auftritt.

Game Director Jeff Kaplan entschied sich allerdings dazu, uns einen kleinen, aber interessanten Hinweis im Battle.net Forum zu geben mit der Aussage, der vierundzwanzigste Overwatch-Held ist nicht der, "der er zu sein scheint". Während das gesamte Forum über Doomfist spekuliert, können wir uns nun relativ sicher sein, dass er nicht der nächste Held sein wird. Die gute Nachricht ist, dass wir vielleicht gar nicht mehr so lange auf die Ankündigung zum neuen Helden warten müssen. So deutet Kaplan an, dass er vielleicht im nächsten großen Update drin sein wird.

Welche Art von Charakter würdet ihr gerne als nächstes bei Overwatch sehen?