Kommt der potenzielle Nachfolger zu Horizon: Zero Dawn ohne Aloy als Hauptfigur? Was kurz vor Launch absurd erscheint ob der Qualität ihres Auftritts (hier unsere Kritik zum Game), hat unserem Kollegen Ricardo C. Esteves in einem Interview Senior Producer Angela Gillespie verraten. Es hieß wörtlich: "Ich denke, Aloy wird immer ein Teil von Horizon: Zero Dawn sein, aber wie ihr gesehen habt, gibt es viele Charaktere und Stämme im Spiel und es gibt eine reichhaltige Vergangenheit. Wir haben Jahre damit verbracht, die Stämme zu entwickeln, also ist da auch die Möglichkeit einer neuer Hauptfigur in der Zukunft, aber Aloy wird immer in Horizon: Zero Dawn dabei sein." Die Aussage steht im Gegensatz dazu, dass es bei Guerilla und Sony auch offiziell heißt, Aloy solle eine neue Ikone für die Playstation-Marke werden.

