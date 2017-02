Frontlines-Modus von Battlefield 1 in neuem Trailer vorgestellt

Frontlines ist ein neuer Modus für Battlefield 1, der Teil der ersten Erweiterung "They Shall Not Pass" sein wird. Um den Spielern etwas mehr zum kommenden Modus zu zeigen, wurde ein Video veröffentlicht, das sich komplett auf den Modus fokussiert. In der ersten Phase vom Frontlines-Modus müssen Spieler aneinandergereihte Ziele erledigen, dabei ist jedoch nur jeweils eines der Ziele aktiv. In einem Tauzieh-ähnlichen Wettstreit fangen die Spieler in der Mitte der zwei Basen an, und müssen von da aus sowohl darauf achten, dass sie nicht zu ihrer Basis zurückgedrängt werden als auch dafür sorgen, dass die Gegner zurückgestoßen werden. Das Erreichen der gegnerischen Basis markiert jedoch nicht das Ende. Ist man erstmal da, wird es nun das Ziel, die zwei Funkstationen zu zerstören. Die Runde endet erst, wenn die Posten entweder zerstört sind oder die Angreifer keine Verstärkungen mehr besitzen. Und: Bringt der neue Spielmodus ein wenig frischen Wind in den beliebten Shooter?

