Ist Horizon: Zero Dawn das hübscheste Spiel aller Zeiten? Nun, das dürfte ihr selbst entscheiden, aber unsere riesige Galerie mit Screenshots ist eine sicherlich sinnvolle Hilfestellung. Also, schaut rein, lest die Kritik und guckt die Bilder an. Aber Achtung, es bisschen Spoiler-Alarm muss man einrechnen, wenn man alle Roboter erst selbst entdecken will zum Beispiel. Alle Bilder sind übrigens nur in 1080p, aufgenommen auf der PS4 Pro. Das Spiel kann auch 4K natürlich plus HDR.

