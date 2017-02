Die Nintendo Switch hat 25,9 GB verfügbaren Speicherplatz. Das wurde in einem der Videos bekannt, die am Wochenende ins Internet gespült sind. Die Konsole hat offiziell 32 GB Speicherplatz, der mit MicroSD-Karten erweiterbar ist. Das System der Konsole nutzt 6,1 GB Speicher. Ist das sinnvoll in Zeiten von Downloads, nur so wenig internen Speicher anzubieten?

Werbung: