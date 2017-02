Digital-Käufe für Switch an Nintendo-Account gekoppelt

Alle Digital-Käufe für Nintendo Switch im hauseigenen eShop sind an Nintendo-Account gekoppelt. Das war in einem der Videos zu sehen, die hiphoptherobot auf Neogaf veröffentlichte. Alle Softwarelizenzen und jegliche Downloadinhalte, die im Nintendo eShop kauft wurden, sind nun nicht mehr fest an eine Konsole gebunden und müssen sehr umständlich transferiert werden wie noch bei Wii U und 3DS.

Die Konsole, die hiphoptherobot gekauft hatte, ist einem Statement von Nintendo zufolge von Mitarbeitern eines US-Vertriebspartners gestohlen und illegal weiterverkauft worden. Es soll sich um einen Einzelfall handeln. hiphoptherobot schrieb, dass er wegen der Sache nicht in Schwierigkeiten sei, Nintendo die Konsole aber bei ihm abgeholt habe. Die Verkäufer wurden identifiziert und werden strafrechtlich belangt.