Neuer Trailer zeigt Feuergefechte in Mass Effect: Andromeda

Wir sind nur noch knapp einen Monat entfernt von der Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda auf PC, Playstation 4 und Xbox One - und nun legen Bioware und EA mit ordentlich PR nach. So bekamen wir wieder einen neuen Trailer, der uns die Kämpfe im kommenden Sci-Fi Universum näher erklärt. Unter anderen erfahren wir mehr zu den verschiedenen Waffen und wie die Feuergefechte in der fremden Galaxie aussehen. Den Trailer gibt es unten.

