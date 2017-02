Chicago fast lebensecht in Minecraft nachgebaut

Seid ihr schon einmal in Chicago gewesen? Wenn nicht, dann könnt ihr die amerikanische Metropole schon bald trotzdem auf eigenen Füßen erkunden, nämlich in der Welt von Minecraft. Das Project wurde in vier Jahren vom 18-jährigen Studenten Ryan Zull in einer Skala von 1 zu 2 aufgebaut. Die Vorlage bietet Platz für drei Millionen Einwohner, der Student konzentrierte sich aber ausschließlich auf den Downtown-Kern der Spielwelt. Auf Reddit erklärt Zull seine Herangehensweise. Von innen sind die Häuser leer, doch ein bisschen durch die Straßen zu schlendern, das hat sicher was. Was machen eure Minecraft-Projekte so? Welchen Skala haben die größten davon erreicht?

