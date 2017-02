Cities: Skylines für Xbox One bestätigt

Nach zwei turbulenten Jahren auf dem PC kommt Cities: Skylines bald nun auch auf die Xbox One. Tantalus Media portiert den City-Builder im Laufe des Jahres auf die Konsole und passt das Spielgefühl an den Controller an. Das ist ja bekanntlich keine leichte Aufgabe, deshalb werden die Arbeiten auch noch eine Weile andauern. Das Spiel erscheint zusammen mit dem After Dark-DLC, im Trailer seht ihr zudem echte Footage der Xbox One-Vesion. Manche PCs kommen ganz schön ins Stottern, wenn Menschenmassen, Autokolonnen und die Industrie auf der Karte rotiert, auf der Xbox sieht das aber schon ziemlich gut aus.

