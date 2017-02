Sony-Patent zeigt Nintendo Switch-ähnlichen Handheld

Die Switch steht in den Startlöchern und Nintendo versucht damit, einen neuen Konsolen-Typus zu etablieren: Die Hybriden. Doch auch wenn das System in Sachen Leistungsfähigkeit scheinbar nicht den Zahn der Zeit trifft, überzeugen vor allem die sensitiven, abnehmbaren Switch-Controller, die Joy-Con. Doch woher kommt diese Zaubertechnik? Neu ist sie jedenfalls nicht, denn schon 2015 hat Sony eine ähnliche Proposition patentieren lassen.

In diesen Zeichnungen, freundlicherweise bereitgestellt von den Kollegen von Esuteru, dürfen wir einen Blick auf etwas werfen, das den DualShock-Controller in zwei Hälften teilt. Die beiden Griffe umrahmen einen mittleren Bildschirm, erkennbar sind zudem die bekannten Tasten und Sticks, mitsamt der Trigger. Das Design entspricht Sonys klarem Geschmack und insgesamt unterscheidet sich dieses Produkt gar nicht so stark von dem, was uns Nintendo in knapp zwei Wochen präsentiert. Außer Sony selbst weiß niemand, wie gut sich die PS Vita verkauft hat. Glaubt ihr, sie werden sich noch einmal in den Handheld-Markt wagen?