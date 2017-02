Bilder von Sony Santa Monicas gestrichener IP für PS4 geleakt

Sony Santa Monica bestätigte im Dezember 2014 ein neues God of War, doch bevor wir das sehen durften, verging über ein Jahr. Erst auf dem Publisher-Livestream im Vorfeld der E3 gab es erstes handfestes Gameplay zu sehen und bis heute ist nicht viel mehr gezeigt worden. Wie nun bekannt wurde, haben die Entwickler in der Zwischenzeit nicht tatenlos rumgesessen, denn zwischen ihren Arbeiten an God of War: Ascension und dem Reboot der Saga für die Playstation 4 stand ein weiteres Projekt an der Tagesordnung - doch das ist nun gestrichen worden.

Dank Nerdleaks, der Quelle, die bereits Microsofts gesamte E3-Präsentation vor der eigentlichen Konferenz kannten, haben wir immerhin ein paar Artworks des toten Projekts. Das fanden sie bei einem gewissen Erik San Juan, Spieleentwickler und 3D-Concept-Designer, der bis April 2014 bei Sony Santa Monica arbeitete. Das Projekt sollte ein futuristisches Spiel sein, das nur wenige Jahre in der Zukunft spielt. Auf einem Bild ist der Schriftzug "Ark Mission Genesis - A.D. 2034" zu sehen, doch das Universum ist mit jeder Menge merkwürdiger Kreaturen besiedelt: Aliens, Drohnen, riesigen Dinosaurier-Kreaturen und vielen verschiedenen menschlichen Wesen. Obwohl das Spiel gestrichen wurde und wir wahrscheinlich niemals etwas davon sehen werden, könnt ihr euch einige der Artworks auf Imgur ansehen.