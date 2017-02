Das sind die Gameplay-Veränderungen für For Honor

Obwohl For Honor so viele Stunden in diversen Betastadien verbracht hat, ist das finale Gameplay letztlich doch nicht so poliert, wie es sich viele Spieler wünschen. Ubisoft hat sich deshalb dazu entschlossen, mit schnellen Patches das Spiel zu fixen, aktuell ist bereits ein weiterer in Arbeit. Besonders im Fokus stehen dabei die Bots, die die Spieler ersetzen, die vorzeitig das Spiel verlassen haben, und die Einführung von Guardbreak-Gegenangriffen. Zudem werden die vier Kämpfer-Klassen (Peacekeeper, Valkyrie, Conqueror und Berserker) Änderungen erhalten. Eric Pope, Community Developer bei Ubisoft, erklärt die Änderungen auf Reddit:

Bots ersetzen Spieler im Duell / Brawl / Elimination-Spielmodus:

• Wir ersetzen die Spieler, die das Spiel verlassen hat, mit einem toten Bot ersetzen. Aber nur im Duel-, Brawl- und Elimination- Spielmodus. Dadurch gewinnt ihr die aktuelle Runde, wenn der verlassende Spieler der letzte Lebende war. Für die folgenden Runden ersetzt der Bot den fehlenden Spieler.

Conqueror und Berserker:

• Wenn eure Gegner aktuell einen leichten Angriff von diesen beiden Charakteren blocken, können sie eine Kombo mit abschließendem Guard Break ausführen. Das wird nicht länger möglich sein."

Peacekeeper:

• Der dritte Stich eines Guardbreaks ist verbuggt und führt keinen Blutungsschaden aus, die Entwickler kümmern sich darum.

Valkyrie:

• Leichte Attaken: verkürzte Regenerationszeit

• Leichte Schlagabfolge: reduzierte Zeit zwischen den Angriffen

• Pouncing Thrust & Hunter's Strike: erhöhter Schaden und Verbindungsmöglichkeiten nach diesen beiden Moves.

• Shield Crush: Verbindung zu leichten Angriffsketten möglich

• Hunter's Rush: verkürzte Regenerationszeit

Guardbreak Counter (Alle Helden):

Aktuell ist es nicht möglich einen Guardbreak während eines Guardbreak-Versuchs auszuführen. Das wird demnächst wieder möglich sein, wie wir das bereits in der Beta gesehen haben.

Was denkt ihr über das Spiel? Habt ihr weitere Bedenken? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen.