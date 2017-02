Star Wars Episode VIII: The Last Jedi wird am 15. Dezember (nicht mal mehr 10 Monate!) in die Kinos kommen und wie man das bei diesem Thema kennt, gibt es eine Menge Gerüchte darum. Ein spanisches Film-Plakat feuert diese Spekulationen nun erneut an, denn im Untertitel ist von mehr als nur einem letzten Jedi die Rede. Damit ist zumindest das jetzt offiziell, Rey ist nicht alleine unterwegs.

Werbung: