Accolades-Trailer zu I am Setsuna (mit Gamereactor-Erwähnung)

In der prallen Mittagssonne des vergangenen Sommers haben sich viele Spieler die kalten Temperaturen und die Stille von fallendem Schnee gewünscht. Ein paar Leute sind deshalb doppelt so gerne in die eisigen Weiten von Tokyo RPG Factorys I am Setsuna gereist, um die traurige Geschichte des Spiels selbstständig zu erleben. Nun haben Entwickler und Publisher Square Enix in Europa einen sogenannten Accolades-Trailer veröffentlicht, der die Rezeption von I am Setsuna wiederspiegelt. Auch wir wurden darin aufgenommen, bzw. im Entwickler-Video mit unserer Kritik erwähnt, worauf wir ein bisschen stolz sind (Es ist ja auch ein niedliches Spiel). I am Setsuna erscheint am 3. März übrigens auch für die Nintendo Switch, falls ihr bisher noch keine Berührung mit dem Spiel hattet, könnte das eure Chance sein.

Werbung: