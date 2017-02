Dirt Rally VR ab heute als DLC für PlayStation VR erhältlich

Dirt Rally ist schon seit einigen Jahren eines unserer Lieblings-Rennspiele. All es auf dem PC erschien, war es große Klasse. Ein Jahr später auf der Konsole sogar noch besser (hier unsere Kritik). Heute hat Codemasters eine neue Plattform für sich erobert und Dirt Rally als PlayStation VR-DLC veröffentlicht. Das Add On unterstützt das PSVR-Headset in jedem alten Modus des Spiels und dem brandneuen Koop-Modus. Ein zweiter Spieler darf sich als Beifahrer neben uns setzen und uns bei der Streckenfindung unterstützen. Das DLC kostet 12,99€, wenn ihr das Hauptspiel noch nicht besitzt, dann gibt es aktuell einige möglicherweise interessante Deals im Playstation Store..

Werbung: