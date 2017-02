Video: Ultra Street Fighter II für Nintendo Switch mit First Person-Modus

Das erste Capcom-Spiel für die Nintendo Switch wird Ultra Street Fighter II: The Final Challengers sein - eine weitere Version des klassischen Kampfspiels, die mit einem neuen Modus auskommt. Dieser nimmt sich die Joy-Con-Sensoren und lässt uns in der ersten Person spielen. Capcom hat das in einem Video festgehalten, das wir für euch hochgeladen haben. Schicke Screenshots gibt es oben drauf, am Ende dieser Nachricht.

In Way of the Hado spielen wir Ryu, der sich durch Shandaloos Armee kämpft. Das macht er aber nicht mit fiesen Tritten und starken Kombos, sondern mit speziellen Fähigkeiten, die wir mit unseren eigenen Armen ausführen. Way of the Hado lässt sich in drei Schwierigkeitsgraden durchspielen, die Hauptarena wird zudem für den Endlos- und dem Trainings-Modus herhalten. Mit den sogenannten "Growth Points" verstärken wir Ryus Attribute und Statistiken, dadurch soll das Spiel an Wiederspielbarkeit gewinnen. Wer mag, darf zudem die Farbe der Kämpfer und Kämpferinnen variieren, warum also nicht als Hulk kämpfen?