Payday 3 offiziell in Entwicklung

Fast ein Jahr ist es her, dass Starbreeze Studios die Arbeiten an einem weiteren Payday-Titel bestätigten und nach all dieser Zeit hören wir endlich etwas Neues: Die Kollegen von GameIndustry.biz haben sich die Unterlagen des letzten Finanzberichte der Firma angesehen und sind dabei auf den Eintrag "Payday 3" gestoßen - das Spiel ist endlich in Entwicklung. Leider sollten wir nicht damit rechnen, noch in diesem Jahr das nächste Abenteuer der Gangster-Action zu feiern. Bo Andersson Klint, CEO von Starbreeze, dazu:

"Es ist fertig, wenn es eben fertig ist. [Payday] ist heute unsere wichtigste Marke und Eckpfeiler unseres Geschäfts, die wir entsprechender Vorsicht angehen."

Zumindest wissen wir jetzt, dass die Entwickler bereits angefangen haben mit dem Game. Was denkt ihr, wird sich das Warten lohnen und wollt ihr überhaupt ein drittes Spiel?