Frühzeitige gelieferte Nintendo Switch zeigt Installation und Menüs

In den Vereinigten Staaten darf sich bereits seit gestern ein alles andere als Glücklicher Nintendo-Fan über seine neue Nintendo Switch freuen. Da aus irgendeinem Grund keines der gekauften Spiele mitgeliefert wurde, vertreibt sich der weltweit erste Switch-Besitzer die Wartezeit nun auf Neogaf, wo er seine Geschichte mit uns teilt. Deshalb gibt es auf unter anderem hier Videos, auf denen er zeigt, wie die Menüs aussehen und wie die Installation abläuft. Ein Unboxig-Video findet ihr hinter diesem Link. Eigentlich soll die Siwtch-Konsole erst in knapp zwei Wochen, am 3. März erscheinen, dann werden auch die entsprechenden Spiele im Laden stehen. Scheint echt ein blödes Gefühl zu sein, die neue Switch zu besitzen, aber keine Games zum zocken zu haben.

