Mafia III: Faster, Baby! detailliert

Hangar 13 hat uns zwar schon einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was sie mit den Erweiterungen von Mafia III vorhaben, doch nun werden sie konkreter. Das erste DLC, Faster Baby!, wird außerhalb von New Bordeaux spielen, in Sinclair Parish. Vor allem Autonarren sollen dabei auf ihre Kosten kommen, denn in diesem Bereich gibt es umfassende Verbesserungen. So wird es unter anderem möglich sein die Zeit zu verlangsamen, während wir im Auto sitzen oder ebenfalls neu) Bomben mitsamt der neuen Annäherungsminen aus dem Fenster des fahrbaren Untersatzes werfen. Zwei neue Fahrzeuge wurden bereits bestätigt. In der Story werden wir auf MJ treffen, die Lincoln in Sachen Kräuterkunde unterstützt - was auch immer das heißen soll. Faster, Baby! erscheint am 28. März, im neuen Trailer sprechen die Entwickler noch ausführlicher über die kommenden Inhalte.

