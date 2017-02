Horizon: Zero Dawn-Trailer zeigt todschicke Umgebungen

Eines der besten Aspekte des kommenden Open World-Spiels Horizon: Zero Dawn ist ohne Frage das grandiose Design der Spielwelt. Das ist nämlich nicht nur interessant und neu, sondern bietet aufgrund seiner Diversität ein abwechslungsreiches Spielgefühl. Ein neuer Trailer stellt eben diese todschicken Umgebungen in den Vordergrund, schaut entweder schon jetzt rein oder wartet bis zum 1. März - dann erscheint Horizon: Zero Dawn für die PS4.

