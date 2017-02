Am Wochenende konnten wir Microsofts Online-Service Xbox Live Gold kostenlos testen und mit unseren Freunden für lau online spielen, nun ist Sony an der Reihe. Die feiern ab Mittwoch eine große Party, denn vom 22. bis zum 26. Februar ist das Online-Spielen auf der PS4 gratis. Im Gegensatz zu Microsoft bietet Sony jedoch keine Demo-Spielchen an, verkraftbar denken wir.

Werbung: