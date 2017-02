Injustice 2 für mobile Geräte angekündigt

Injustice 2 erscheint für Konsolen und auf dem PC am 16. Mai und auf das Kampfspiel von Netherrealm darf man wirklich gespannt sein. Wer keine dieser Plattformen besitzt, darf sich aber trotzdem freuen - Injustice 2 kommt nämlich auch für mobile Geräte. Game Director Ed Boon hat das via Twitter bestätigt. Er verrät zudem, dass das Spiel mit eigenen Modi und einem überarbeiteten Kampfsystem auskommt. Weitere Informationen folgen in Kürze, erste Bilder haben wir trotzdem schon am Start.

