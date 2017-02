Ab heute bis zum 19. Februar läuft ein Gratis-Multiplayer-Wochenende auf Xbox Live. Alle Multiplayer-Optionen in allen Games sind kostenlos am Start, auch in den diversen Free-to-Play-Games (zum Beispiel Prominence Poker). Außerdem sind sowohl Rocket League als auch NBA 2K17 in dieser Zeit als kostenlose Downloads zum Ausprobieren verfügbar.

Werbung: