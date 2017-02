Ben Affleck will offenbar nichts mehr mit Batman zu tun haben

US-Regisseur und Schauspieler Ben Affleck will offenbar nichts mehr mit den Arbeiten an The Batman zu tun haben. Nachdem er als Regisseur schon hingeschmissen hatte, will er nun auch nicht mehr die Rolle des Dunklen Ritters spielen. Das jedenfalls berichtet Collider mit Verweis auf drei voneinander unabhängige Quellen, die alle auch an dem Projekt mitwirken. Demnach wolle Affleck seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung auflösen, heißt es.

