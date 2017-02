Regisseur David Ayer hat mit Suicide Squad nicht den dicken Volltreffer gelandet, aber der Film hat gutes Geld eingespielt, so dass man denken sollte, dass DC Comics und Warner Bros. mit dem Mann auch den zweiten Teil drehen. Nun, scheinbar ist dem nicht so, denn wie The Hollywood Reporter berichtet, soll Mel Gibson angefragt worden sein, um Suicide Squad 2 zu drehen. Hmm, irgendwie komisch, die Wahl, oder geht das nur uns so?

