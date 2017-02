Bandai Namco und Titan Comics kündigen an, dass sie an Comicbüchern im Kontext des Puzzle-Plattformers Little Nightmares arbeiten. Mit dessen Release am 28. April 2017 soll zeitgleich die Titan Comics Ausgabe #1 des passenden Hefts erscheinen. Die erste Story stammt von Dan Watters und Alex Paknadel, die auch Assassin's Creed: Uprising verfasst haben.

