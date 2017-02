Mass Effect: Andromeda ist kein Open-World-Game. Das hat Entwickler Bioware gesagt. Producer Michael Gamble hat dem Official Xbox Magazine gesagt, dass Spiel sei eher eine Mischung aus offener Welt und linearer Konzeption. Natürlich werden wir wie gehabt Freiheiten haben in den Entscheidungen, daher bevorzugt Gamble den Begriff "auf Erkundung basiertes Spiel". Man erzähle eine dicht gewebte Geschichte, darüber sei eine Schicht, die umfangreiche Erkundungen ermögliche. Das könne im All passieren oder direkt auf den Planeten. Was haltet ihr von dieser Sache?

