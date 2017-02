Spielt Watch Dogs 3 in London?

Watch Dogs 2 hat sich anfangs nicht so gut verkauft, was sich aber über die Zeit danach ein bisschen verbessert hat. Es dürfte angesichts dessen klar sein, dass es ein Watch Dogs 3 geben wird. Aber wo soll das spielen, nachdem schon Chicago und San Francisco besucht wurden? Nun, die International Business Times berichtet über den neuen Patch für Watch Dogs 2, durch den auch ein Gespräch zweier Passanten integriert wurde.

Man 1: How much of this is hyperbole? Has it really gone global?

Man 2: There are new DedSec cells popping up everywhere. The Middle East, South America, Europe. And not just them. We can't even keep up with all the new hacktivist groups.

Man 1: Alright. Make the call.

Man 2: You Sure?

Man 1: Do it.

Könnte ein Teaser für den neuen Teil sein. Am Ende des Gesprächs werden auf dem Laptop des einen Mannes Koordinaten angezeigt, die im realen Leben in den Londoner Stadtteil Brixton führen. Ein Ubisoft-Mitarbeiter sagte zu der Nummer, dass das Team am Ende der Kampagne ein paar Hinweise auf die potenzielle Zukunft von DedSec habe hinterlassen wollen.